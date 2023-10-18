Бразилия проиграла Уругвая, Аргентина одолела Перу в отборе ЧМ-2026

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00:13Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче
23:58Сербия обыграла Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
23:40Дубль Кейна помог Англии одолеть Италию в матче отбора на Евро-2024
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