Финляндия — Казахстан: счет матча 1:2, обзор голов

одержал волевую победу над(2:1) в матче 8-го тура квалификации Евро-2024.

Первый гол забили хозяева на 28-й минуте встречи. Отличился полузащитник финской сборной Роберт Тэйлор.

Уже на 76-й минуте Казахстану все-таки удалось сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Полузащитник сборной Бактиер Зайнутдинов уверенно реализовал одиннадцатиметровый — 1:1.

Уже на 90-й минуте все тот же Зайнутдинов точным ударом принес победу сборной Казахстана.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Финляндия — Казахстан 1:2 Голы: 1:0 Роберт Тэйлор (28'), 1:1 Бактийор Зайнутдинов (пенальти) (76'), 1:2 Бактийор Зайнутдинов (90') Финляндия: Лукаш Градецки, Николай Алхо (Пюрю Сойри, 90'), Артту Хосконен, Роберт Иванов, Ричард Йенсен (Йере Уронен, 90'), Роберт Тэйлор (Беньямин Кялльман, 77'), Глен Камара, Каан Кайринен, Даниэль Хоканс, Йоэль Похьянпало, Теэму Пукки Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Ян Вороговский, Абзал Бейсебеков (Исламбек Куат, 55'), Нуралы Алип, Александр Марочкин, Марат Быстров (Темирлан Ерланов, 87'), Алессандро Д'Аддарио (Абат Аимбетов, 86'), Рамазан Оразов, Асхат Тагыберген (Лев Скворцов, 87'), Бактийор Зайнутдинов, Bagdat Kairov (Еркин Олегулы Тапалов, 86') Предупреждения: Александр Марочкин (27'), Роберт Иванов (72'), Алессандро Д'Аддарио (80'), Ян Вороговский (82')

После этого матча Казахстан занимает 3-е место в группе Н с 15-ю очками в активе. Финляндия — на 4-й позиции (12 баллов).