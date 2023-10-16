Игру Бельгия — Швеция прервали из-за теракта в Брюсселе

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
На 15-й минуте шведы открыли счет после отличной контратаки. Отличился форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш.
Но хозяевам удалось довольно быстро отыграться. Защитник сборной Швеции неосмотрительно сыграли в собственной штрафной и судья назначил пенальти.
Его уверенно на 31-й минуте реализовал Ромелу Лукаку.
Первый тайм завершился со счетом 1:1, судья отправил игроков на перерыв.
Там футболисты сборной Швеции узнали о смерти собственных болельщиков в результате теракта в столице Бельгии и, несмотря на все уговоры, отказались выходить на поле. В итоге было принято решение прервать матч.