Игру Бельгия — Швеция прервали из-за теракта в Брюсселе

Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборнымибыл остановлен после первого тайма в связи с терактом в Брюсселе, в результате которого погибли шведские болельщики. На тот момент счет был зафиксирован 1:1.

На 15-й минуте шведы открыли счет после отличной контратаки. Отличился форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш.

Но хозяевам удалось довольно быстро отыграться. Защитник сборной Швеции неосмотрительно сыграли в собственной штрафной и судья назначил пенальти.

Его уверенно на 31-й минуте реализовал Ромелу Лукаку.

Первый тайм завершился со счетом 1:1, судья отправил игроков на перерыв.

Там футболисты сборной Швеции узнали о смерти собственных болельщиков в результате теракта в столице Бельгии и, несмотря на все уговоры, отказались выходить на поле. В итоге было принято решение прервать матч.