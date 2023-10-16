ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани ОльмоТрансферный дайджест. 10-16 октября
  • 21:02
    • Гол Облякова помог сборной России сыграть вничью с Кенией в товарищеском матче
  • 23:53
    • Сборная Нидерландов обыграла Грецию благодаря голу с пенальти на 90+3-й минуте
  • 23:49
    • Игру Бельгия — Швеция прервали из-за теракта в Брюсселе
  • 23:38
    • Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину в матче отбора на Евро-2024
  • 23:29
    • Орлов: На Сафонова, Кузяева, Пиняева и Чалова обратили внимание европейские селекционеры
    Все новости спорта

    Игру Бельгия — Швеция прервали из-за теракта в Брюсселе

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Швеции Происшествия Между тем Болельщики
    Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции был остановлен после первого тайма в связи с терактом в Брюсселе, в результате которого погибли шведские болельщики. На тот момент счет был зафиксирован 1:1.

    Ромелу Лукаку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку

    На 15-й минуте шведы открыли счет после отличной контратаки. Отличился форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш.

    Но хозяевам удалось довольно быстро отыграться. Защитник сборной Швеции неосмотрительно сыграли в собственной штрафной и судья назначил пенальти.

    Его уверенно на 31-й минуте реализовал Ромелу Лукаку.

    Первый тайм завершился со счетом 1:1, судья отправил игроков на перерыв.

    Там футболисты сборной Швеции узнали о смерти собственных болельщиков в результате теракта в столице Бельгии и, несмотря на все уговоры, отказались выходить на поле. В итоге было принято решение прервать матч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли Финляндия Казахстан шансов на Евро-2024?
  • Финляндия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Команды выдадут низовой матч?
  • Англия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Македонцам улыбнется удача
  • Северная Македония — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Монреаль — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч США — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры