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    Феликс заявил, что счастлив в «Барселоне»

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    Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс рассказал об игре за каталонский клуб, заявив, что отлично проводит время в стане «сине-гранатовых».

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    «Как видите, я счастлив там, где нахожусь сейчас. Я чувствую себя хорошо и уверенно. Сейчас действительно хороший момент. Самое сложное — поддерживать хороший игровой уровень, что мне не удавалось делать в последние сезоны в "Атлетико".

    Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить свои не самые сильные стороны. Да, сейчас я счастлив и отлично проводу время», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

    Напомним, что Феликс находится в «Барселоне» в аренде, а права на игрока принадлежат «Атлетико».

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