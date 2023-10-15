Феликс заявил, что счастлив в «Барселоне»

Полузащитникрассказал об игре за каталонский клуб, заявив, что отлично проводит время в стане «сине-гранатовых».

«Как видите, я счастлив там, где нахожусь сейчас. Я чувствую себя хорошо и уверенно. Сейчас действительно хороший момент. Самое сложное — поддерживать хороший игровой уровень, что мне не удавалось делать в последние сезоны в "Атлетико".

Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить свои не самые сильные стороны. Да, сейчас я счастлив и отлично проводу время», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Напомним, что Феликс находится в «Барселоне» в аренде, а права на игрока принадлежат «Атлетико».