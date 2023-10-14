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    Эдегор: Мы знаем, кто такой Холанн, но каждому есть что привнести в командную игру

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Норвегии
    Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о шансах своей сборной на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Сила команды заключается не только в нас двоих. Это правда, что Холанн — лучший в мире, но в Норвегии есть и другие футболисты.

    Нас 11 человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь поставленных целей. Да, мы знаем, кто такой Холанн, но каждому есть что привнести в командную игру. Мы играем как единый механизм.

    Не все шансы ещё потеряны. Мы совершали ошибки, за которые нас сильно наказывали. Необходимо учиться, а это приходит с опытом.

    Мы должны стать более цепкими. Когда мы играли с Испанией, мы поняли, что за любую ошибку нас могут легко наказать. Но ведь и мы можем наказать соперника в ответ», — приводит слова Эдегора Marca.

    Напомним, что до 3-х туров до конца квалификации Норвегия занимает 3-е место в своей группе с 10-ю очками в активе, отставая от 2-й позиции 2 балла. В следующем матче норвежская сборная сыграет с Испанией 15-го октября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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