Эдегор: Мы знаем, кто такой Холанн, но каждому есть что привнести в командную игру

Полузащитники сборной Норвегиивысказался о шансах своей сборной на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года.

«Сила команды заключается не только в нас двоих. Это правда, что Холанн — лучший в мире, но в Норвегии есть и другие футболисты.

Нас 11 человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь поставленных целей. Да, мы знаем, кто такой Холанн, но каждому есть что привнести в командную игру. Мы играем как единый механизм.

Не все шансы ещё потеряны. Мы совершали ошибки, за которые нас сильно наказывали. Необходимо учиться, а это приходит с опытом.

Мы должны стать более цепкими. Когда мы играли с Испанией, мы поняли, что за любую ошибку нас могут легко наказать. Но ведь и мы можем наказать соперника в ответ», — приводит слова Эдегора Marca.

Напомним, что до 3-х туров до конца квалификации Норвегия занимает 3-е место в своей группе с 10-ю очками в активе, отставая от 2-й позиции 2 балла. В следующем матче норвежская сборная сыграет с Испанией 15-го октября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.