Норвегия
Норвегия борется за выход в финальную часть Евро-2024, но отборочная группа у команды оказалась непростой. Вести борьбу с Шотландией и Испанией сложно. Пока норвежцы идут на 3-м месте в группе.
Норвежцы в шести встречах набрали 10 очков. Лидирует с отрывом в три очка Шотландия (15). В активе сборной Испании 12 очков, у которой есть матч в запасе.
Коэффициенты матча Норвегия — Испания
В первой игре на выезде Норвегия уступила с разгромным счетом 0:3. Но с тех пор она добилась прогресса, поэтому у нее неплохой настрой перед грядущей встречей.
На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, включая один контрольный матч, так что у хозяев есть некоторые шансы по крайней мере не уступить.
Испания
После четырех матчей Испания располагается на втором месте с 12 очками. В последней игре подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли на своем поле лидера группы Шотландию со счетом 2:0.
Испанцы уже встречались с Шотландией дважды и в первом круге неожиданно уступили им со счетом 0:2. Это поражение пока является единственным для них в турнире.
Де ла Фуэнте ставит красивый атакующий стиль своей команде, типичный для сборной Испании последних десятилетий. Он не боится экспериментировать и приглашать в команду не самых очевидных кандидатов.
На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах, включая успешный финал Лиги наций, поэтому гости — явный фаворит грядущей встречи.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 2,05. Успех Норвегии оценивается в 3,73, ничья — в 3,52.
В пяти последних матчах гости победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — Испания выиграет за 2,05.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,06, ведь в пяти последних матчах хозяев реализовывался именно такой сценарий.