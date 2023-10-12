Колыванов: Сборной России будет тяжело в игре с Камеруном

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с

«Мы будем играть с достаточно серьезной командой. В последнее время африканский футбол сильно прогрессирует.

Игроки у них все очень мощные, быстрые, ловкие, и сейчас африканские сборные составляют большую конкуренцию европейским командам.

Сборная Камеруна в этом отношении — не исключение. Нашим ребятам придется непросто. Это один из самых сильных наших соперников за последние полтора года.

Так что ожидания какие? Хочется, чтобы наша команда выступила достойно. Надеюсь, что не проиграем», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной России с Камеруном и Кенией.