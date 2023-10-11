Камерунский нападающий «Баварии» пропустит матч с Россией

Нападающий «Баварии»пропустит товарищеский матч сборнойпротив

Помимо Шупо-Мотинга, в предстоящем матче не сыграет и полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной.

Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе камерунской сборной.

Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.