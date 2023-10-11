Один из лидеров сборной Камеруна пропустит матч с Россией

Полузащитник «Наполи»пропустит ближайшие матчи сборной Камеруна.

По Africa top Sports, Замбо-Ангисса не сыграет в предстоящих товарищеских матчах со сборными России и Сенегала из-за травмы ноги, полученной в недавней игре чемпионата Италии против «Фиорентины».

Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.