Карпин заявил, что Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной Россиисообщил, что хавбек «Монако»не сыграет в предстоящих играх против Камеруна и Кении из-за травмы.

«Головину сделали медобследование, и это та травма, о которой говорил вчера. Опять почувствовал те же боли в том же месте.

Остальные все здоровы. Не было кого-то еще? Вам показалось. Головин не сыграет ни с Камеруном, ни с Кенией», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что ранее стало известно о том, что два полузащитника «Локомотива» Максим Глушенков и Артем Карпукас не смогут принять участие в матче с Камеруном из-за травмы. Камерун также понес потери в лице Шупо-Мотинга и Замбы Ангисса.