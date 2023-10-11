ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81
  • 20:09
    • Карпин заявил, что Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией
  • 18:57
    • «Авангард» взял верх над «Металлургом» в КХЛ
  • 18:31
    • «Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в КХЛ
  • 18:20
    • Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 17:51
    • Блинкова пробилась в третий круг турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Карпин заявил, что Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Монако
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет в предстоящих играх против Камеруна и Кении из-за травмы.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Головину сделали медобследование, и это та травма, о которой говорил вчера. Опять почувствовал те же боли в том же месте.

    Остальные все здоровы. Не было кого-то еще? Вам показалось. Головин не сыграет ни с Камеруном, ни с Кенией», — цитирует Карпина Sport24.

    Напомним, что ранее стало известно о том, что два полузащитника «Локомотива» Максим Глушенков и Артем Карпукас не смогут принять участие в матче с Камеруном из-за травмы. Камерун также понес потери в лице Шупо-Мотинга и Замбы Ангисса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
  • Россия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Румыны привезут три очка из Будапешта
  • Белоруссия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Устоят ли шотландцы в Испании?
  • Испания — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Албания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры