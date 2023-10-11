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    Карпин: Не очень хорошо, что Джикия не играет

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем с Камеруном высказался о том, что Георгий Джикия потерял место в основном составе «Спартака».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Понятно, что не очень хорошо, что Джикия играет мало. Да и вообще мало центральных защитников, которые играют постоянно.

    Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в "Крыльях" и Ростове», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

    Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.

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