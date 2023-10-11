Карпин: Не очень хорошо, что Джикия не играет

Главный тренер сборной Россииперед матчем свысказался о том, чтопотерял место в основном составе

«Понятно, что не очень хорошо, что Джикия играет мало. Да и вообще мало центральных защитников, которые играют постоянно.

Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в "Крыльях" и Ростове», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.