«Балтика»- «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор голов

минимально обыграла(1:0) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забила калининградская команда на 23-й минуте встречи. Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина отреагировал на скидку от партнера и с лета попал точно в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Оренбург 1:0 Гол: 1:0 Гедеон Гузина (23') Балтика: Евгений Латышонок, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Максим Сидоров, Иван Башич, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Юрий Ковалёв, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (27'), Матиас Перес (76'), Кристиян Бистрович (83')

После этого матча «Балтика» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Оренбург» — на 11-й позиции (11).