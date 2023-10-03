Кокорин готов вернуться в сборную России

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«Думаю, что этот вопрос надо задать Валерию Карпину. Александр [Кокорин] всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России.
Все зависит от тренера — если Карпин захочет видеть в команде Кокорина и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется», — приводит слова агента «Матч ТВ».
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав национальной команды на октябрьский сбор.
Напомним, на 12 октября у сборной России запланирован товарищеский матч с Камеруном.