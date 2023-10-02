Карпин назвал состав сборной России на октябрьские сборы

Вратари: Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Илья Помазун.
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Сергей Волков («Краснодар»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Артем Макарчук («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Артем Карпукас («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»), Даниил Уткин («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»).
Нападающие: Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).