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    Сборные России и Кении 16 октября проведут товарищеский матч в Турции

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч с Кенией. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Все детали по организации товарищеского матча согласованы.

    Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

    Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — приводит слова Отиено Sport24.

    Ранее стало известно, что 12 октября сборная России встретится в Москве с командой Камеруна.

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    • С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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