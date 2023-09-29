Сборные России и Кении 16 октября проведут товарищеский матч в Турции

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы.
Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.
Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — приводит слова Отиено Sport24.
Ранее стало известно, что 12 октября сборная России встретится в Москве с командой Камеруна.
С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.