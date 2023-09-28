«Лацио» уверенно обыграл «Торино», «Наполи» разгромил «Удинезе»

Завершились два матча итальянской Серии А.

В первой игре римский «Лацио» уверенно переиграл «Торино» со счетом 2:0.

Первый тайм не принес забитых мячей, все события развивались после перерыва. Сначала на 56-й минуте Матиас Весино с паса Мануэля Лаццари открыл счет, а затем на 75-й минуте Маттиа Дзакканьи удвоил преимущество команды Сарри.

В параллельной игре «Наполи» четко обозначил свои претензии на победу с первых минут и уверенно взял три очка в игре с «Удинезе», обыграв команду Соттила со счетом 4:1.

Голы за неаполитанцев забивали Петр Зелиньски, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия, Джованни Симеоне. За «зебр» единственный гол забил талантливый полузащитник Лазар Самарджич.

После 6-ти туров у «Наполи» стало 11 очков, у «Лацио» на четыре меньше.