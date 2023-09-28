Индзаги: Бывают игры, когда некоторые моменты складываются не в твою пользу

Главный тренервысказался о неожиданном поражении своей команды в матче 6-го тура Серии А с(1:2).

«Мы хорошо провели первый тайм против качественной команды, которая находится в хорошей форме. Учитывая то, что мы создали, мы должны были забивать больше голов.

Мы хорошо начали второй тайм, но при счете 1:1 нам уже не удалось сохранить форму. Затем Берарди забил гол, и мы потеряли самообладание. Мы здорово провели первые 45 минут, хорошо перекрывали пространства и, возможно, позволили им провести две контратаки.

Бывают игры, когда некоторые моменты складываются не в твою пользу, а потеря самообладания и формы против такой команды, как "Сассуоло", неизбежно приведет к трудностям. Большая заслуга в этом принадлежит Берарди, он обладает настоящим мастерством, и он забил великолепный гол», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После этого поражения миланская команда занимает 1-е место с 15-ю очками в активе. «Интер» прервал свою победную серию из 5-и встреч.