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    «Интер» сенсационно проиграл дома «Сассуоло»

    «Интер»- «Сассуоло»: счет матча 1:2 (1:0, 0:2)

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Сассуоло
    В 6-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал на своем поле «Сассуоло». К этому матчу команда Симоне Индзаги подошла серией из пяти успехов подряд, а «нероверди» неожиданно в прошлом туре победили «Ювентус». В этой встрече тоже грянула сенсация — команда Дионизи выиграла в гостях 2:1.

    Доменико Берарди
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    Доменико Берарди

    Счет на 45+1 минуте открыл крайний защитник Дензел Думфрис с передачи Маркуса Тюрама.

    «Сассуоло» смог сравнять счет на 54-й минуте, когда Надим Байрами с паса Доменико Берарди точно пробил мимо Зоммера. А через 9 минут капитан «Сассуоло» сам забил, принеся победу «нероверди».

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Сассуоло 1:2
    Голы: 1:0 Дензел Дюмфрис (45 + 1'), 1:1 Недим Байрами (54'), 1:2 Доменико Берарди (63') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 68'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 68'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Дави Классен, 85'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 68'), Марку Тюрам (Алексис Санчес, 68'), Лаутаро Мартинес Сассуоло: Андреа Консильи, Матиас Винья (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 46'), Маттиа Вити (Руан Трессолди, 61'), Мартин Эрлич (Джанмарко Феррари, 82'), Йереми Тольян, Недим Байрами (Самуэль Кастильехо, 61'), Матеус Энрике, Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 79'), Арман Лорьенте, Доменико Берарди, Daniel Boloca Предупреждения: Simone Inzaghi (71'), Матеус Энрике (74')

    «Интер» после этого поражения остался во главе турнирной таблицы Серии А с 15 очками, «Сассуоло» поднялся на 8-ю строчку с 9 баллами.

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