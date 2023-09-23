Собослаи: Я много работал, чтобы стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитникназвал причины перехода в стан «мерсисайцев».

«Я много работал, чтобы стать игроком "Ливерпуля". Это было мечтой. Мне кажется, играть за "Ливерпуль" — мечта для каждого футболиста. Это один из величайших клубов в мире.

Мне в удовольствие находиться здесь из-за невероятных болельщиков, клуба, истории и из-за возможности играть вместе с легендарными футболистами. В "Ливерпуле" прекрасно всё: арена, команда и история клуба.

Я хочу добиться многого в этом сезоне и в целом за время нахождения в этой команде», — приводит слова Собослаи пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, что в это межсезонье Собослаи перешел из «Лейпцига» в «Ливерпуль». В прошлом сезоне полузащитник провел 46 матчей за немецкую команду, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.