Хави: Прежде всего, меня порадовало качество нашей игры

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги победы над «Антверпеном» (5:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Очень счастлив этому результату, но, прежде всего, меня порадовало качество нашей игры. Между этой победой и счетом 5:0 против "Бетиса" в субботу, я думаю, это, вероятно, лучшее качество игры, которое мы показали с тех пор, как я возглавил команду.

Появились новые игроки, которые усилили команду, мы в целом стали сильнее. Горжусь футболистами, но мы должны добиться стабильности», — цитирует Хави Marca.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».