В РФС высказались о возможном возвращении к международным соревнованиям

РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям.

«РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе», — рассказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года.