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    Лондонский «Арсенал» победил «Эвертон» с минимальным счетом

    «Эвертон» — «Арсенал»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» обыграл «Эвертон» на выезде в пятом туре английской Премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол забил Леандро Троссард.

    Леандро Троссард
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    Леандро Троссард

    Бельгийский полузащитник вышел на поле на 24-й минуте после того, как получил травму бразилец Габриэль Мартинелли. Троссард очень активно вошел в игру и стал постоянно нагнетать остроту на левом фланге.

    В итоге он был вознагражден за свои старания голом на 69-й минуте, когда замкнул передачу Букайо Сака. Этот гол стал единственным в матче. Команда Артеты набирает очередные три очка.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Леандро Троссард (69') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Нэйтан Паттерсон, 87'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Дуайт Макнил (Youssef Chermiti, 88'), Идрисса Гейе, Амаду Онана, Арно Данжума, Абдулайе Дукуре (Джеймс Гарнер, 80'), Бету (Доминик Калверт-Льюин, 66') Арсенал Лондон: Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 24'), Эдвард Нкетиа (Габриэл Жезус, 66'), Букайо Сака, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Фабиу Виейра (Кай Хаверц, 80'), Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 80'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Дэвид Райа Предупреждения: Эшли Янг (45 + 2'), Габриэль Магальяйнс (48')

    После пяти матчей у «Арсенала» 13 очков, у «Эвертона» всего одно и 18-е место в таблице АПЛ.

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