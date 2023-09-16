«Реалистичный результат». Ивич — о ничьей «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат команды в матче 8-го тура РПЛ с(1:1).

«Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. В первом тайме мы были доминанты, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты.

Первые 20 минут второго тайма "Ахмат" играл лучше, но потом мы перехватили инициативу и начали создавать свои моменты, чтобы забить второй гол. Это футбол, такое бывает.

В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо это исправить. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ивича встретятся с московским «Динамо» 19-го сентября в рамках группового этапа Кубка России.