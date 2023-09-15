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    • «Райо Вальекано» всухую обыграл «Алавес» в матче Примеры
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    «Райо Вальекано» всухую обыграл «Алавес» в матче Примеры

    «Райо Вальекано» — «Алавес»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Райо Вальекано» обыграл «Алавес» (2:0) в матче 5-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол хозяева забили на 43-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Алавеса», а нападающий «Вальекано» Иси Паласон уверенно реализовал с точки.

    Точку в этом матче поставил полузащитник хозяев Хорхе де Фрутос, забив 2-й гол своей команды.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Алавес 2:0
    Голы: 1:0 Иси Паласон (пенальти) (43'), 2:0 Jorge De Frutos Sebastian (82') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Оскар Валентин, Альваро Гарсия (Бебе, 88'), Иси Паласон (Jorge De Frutos Sebastian, 77'), Кике Перес (Пате Сисс, 65'), Унаи Лопес (Оскар Трехо, 88'), Серхио Камельо (Рауль Де Томас, 77') Алавес: Кевин Гарсиа (Samuel Omorodion, 68'), Луис Риоха (Йон Каррикабуру, 83'), Хон Гуриди (Янис Хаджи, 64'), Алекс Солас (Абде Реббах, 64'), Антонио Бланко, Андер Гевара, Рубен Дуарте (Хави Лопес, 68'), Рафа Марин, Абдель Абкар, Андони Горосабель, Антонио Сивера Предупреждения: Аридане Эрнандес (19'), Рубен Дуарте (23'), Luis Garcia Plaza (23'), Алекс Солас (41'), Рауль Де Томас (90 + 6'), Янис Хаджи (90 + 6')

    После этого матча «Райо Вальекано» занимает 4-е место в таблице Примеры (9 очков). «Алавес» — на 11-й строчке (6).

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