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    Карпин: В РПЛ не хватает уровня сопротивления

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    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал одну из главных проблем РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В РПЛ не хватает уровня сопротивления. Об этом сказал Волков.

    Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 — в высокой интенсивности. У нас в "Ростове" — 300 и 1000.

    Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ. Надо ли было столько бегать? Да, потому что нас заставлял Катар.

    Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ? Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения — потому что ему дают время.

    Интенсивность — это один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы, заканчивая ногами. Просто интенсивность — самый заметный аспект», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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