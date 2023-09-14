Карпин: В РПЛ не хватает уровня сопротивления

Главный тренер сборной России и «Ростова»назвал одну из главных проблем РПЛ.

«В РПЛ не хватает уровня сопротивления. Об этом сказал Волков.

Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 — в высокой интенсивности. У нас в "Ростове" — 300 и 1000.

Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ. Надо ли было столько бегать? Да, потому что нас заставлял Катар.

Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ? Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения — потому что ему дают время.

Интенсивность — это один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы, заканчивая ногами. Просто интенсивность — самый заметный аспект», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.