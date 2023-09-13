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    Мостовой: Футболисты сборной России уже не понимают, в каком из составов они играют

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Катара
    Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Катаром (1:1).

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Экспериментальная путаница продолжается. Мне кажется, уже футболисты стали путаться.

    Вчера (11 сентября — прим.) сборная умудрилась проиграть Египту. Сегодня (12 сентября — прим.) играла так называемая первая сборная, но в составе играют футболисты, которые вообще в клубах на замене сидят. Хорошо, что сравняли. Если бы не сравняли, то вообще все бы возмущались: "Что это такое? Никого обыграть не можем!".

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    • Но всё это идет от экспериментов. Футболисты сборной уже не понимают, в каком из составов они играют», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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    • Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

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