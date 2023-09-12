Аршавин: Результаты сборной России мне без разницы. Не смотрел матч

Бывший полузащитниквысказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Катара (1:1).

«Я не смотрел матч — мне нечего сказать. Сборная России сейчас должна играть на победу? Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.

Сборная должна собираться? Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).