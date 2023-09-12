Бельгия разгромила Эстонию, а Австрия одержала победу над Швецией в отборе на Евро-2024

Обзор матчей 6-го тура группы F квалификации Евро-2024.

В одном из матчей сборная Бельгии всухую разгромила национальную команду Эстонии (4:0).

В 1-м тайме бельгийцы забили 2 безответных гола. Сначала на 4-й минуте защитник Ян Вертонген оказался самым расторопным у чужих ворот и вывел свою команду вперед.

На 18-й минуте встречи форвард хозяев Леандро Троссард удвоил преимущество своей национальной команды — 2:0.

Во 2-м тайме, на 56-й минуте форвард Бельгии Ромелу Лукаку сделал счет разгромным — 3:0, а спустя всего 2 минуте все тот же нападающий оформил дубль — 4:0.

Последний гол в этом матче забил полузащитник Бельгии Шарль де Кетеларе на 88-й минуте. Именно он установил окончательный результат — 5:0 в пользу хозяев.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F Бельгия — Эстония 5:0 Голы: 1:0 Ян Вертонген (4'), 2:0 Леандро Троссард (18'), 3:0 Ромелу Лукаку (56'), 4:0 Ромелу Лукаку (58'), 5:0 Шарль Де Кетеларе (88') Бельгия: Коэн Кастельс, Тимоти Кастань (Юго Сике, 66'), Ян Вертонген (Зено Дебаст, 84'), Ваут Фас, Артур Теате, Орел Мангала, Амаду Онана, Янник Карраско (Доди Лукебакио, 59'), Леандро Троссард (Шарль Де Кетеларе, 66'), Ромелу Лукаку (Луа Опенда, 59'), Жереми Доку Эстония: Хенри Аниер (Sergey Zenjov, 67'), Хенрик Оямаа (Власий Синявский, 60'), Константин Васильев (Георгий Тунёв, 60'), Артур Пикк, Маркус Поом (Рокко-Роберт Шейн, 46'), Маттиас Кяйт, Maksim Paskotsi, Карол Метс, Йоонас Тамм, Никита Баранов, Карл Якоб Хейн Предупреждения: Карол Метс (41'), Шарль Де Кетеларе (70')

После этого матча Бельгия занимает 1-е место в таблице своей группы с 13-ю очками в активе. Эстония — на последней 5-й строчке (1).

В параллельном матче Австрия одержала победу над Швецией (3:0).

Первый гол гости забили только на 53-й минуте. Нападающий Австрии Михаэль Грегорич отличился точным ударом, открыв счет.

Спустя всего 3 минуты гости и вовсе удвоили свое преимущество благодаря голу 34-летнего форварда Австрии Марко Арнаутовича — 2:0.

На 69-й минуте все тот же Арнаутович поставил точку в этом матче, уверенно реализовав пенальти.

Несмотря на это, Швеции все-таки удалось забить гол престижа. На 90-й минуте защитник хозяев Эмиль Хольм совершил голевой удар и установил окончательные цифры на табло — 3:1 в пользу Австрии.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F Швеция — Австрия 1:3 Голы: 0:1 Михаэль Грегорич (53'), 0:2 Марко Арнаутович (56'), 0:3 Марко Арнаутович (пенальти) (69'), 1:3 Эмиль Хольм (90 + 1') Швеция: Робин Ольсен, Linus Wahlqvist (Эмиль Хольм, 75'), Исак Хин, Виктор Линделёф, Кен Сема, Деян Кулушевски, Йенс-Люс Каюсте (Виктор Классон, 75'), Олбин Экдаль (Samuel Gustafson, 64'), Эмиль Форсберг (Йеспер Карлссон, 64'), Viktor Gyokeres, Александер Исак (Робин Куайсон, 83') Австрия: Михаэль Грегорич (Карим Онисиво, 84'), Марко Арнаутович (Патрик Виммер, 72'), Марсель Забитцер, Ксавер Шлагер (Флориан Гриллич, 87'), Николас Зайвальд, Конрад Лаймер (Matthias Seidl, 87'), Филипп Мвене (Максимилиан Вебер, 72'), Давид Алаба, Филипп Линхарт, Стефан Пош, Александр Шлагер Предупреждение: Филипп Мвене (45')

После этого матча Австрия занимает 2-е место в своей группе (13 очков), а Швеция — на 3-й позиции (6).