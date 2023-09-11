Тикнизян: Хорватия? Думаю, это может быть одна из самых сложных игр в моей карьере

Защитник сборной Арменииподелился ожиданиями от матча со сборной Хорватии в рамках квалификации Евро-2024.

«Считаю, что Хорватия в целом является одним из фаворитов во всём европейском футболе и входит в топ-3. Как я уже сказал, у нас очень хорошее настроение, и очень рад, что мне будет предоставлена возможность сыграть против такой топ-команды, как Хорватия, и показать свои качества.

Какая игра ожидает Армению со сборной Хорватии? Мы тоже думаем, что нас ждёт довольно сложный матч. Думаю, это может быть одна из самых сложных игр в моей карьере. Против такой команды, как Хорватия, это не может быть легко, тем более что игроки сборной Хорватии, пожалуй, космического уровня», — сказал Тикнизян на пресс-конференции.

Матч Армения — Хорватия состоится 11 сентября и начнется в 19:00 мск.