Петраков: Наша самоотверженность в игре будет важна, а также фактор удачи

Главный тренер сборной Армениивысказался о предстоящем матче с Хорватией в рамках отборочного этапа Евро-2024.

«Мы работаем над реабилитацией, на это направлены все наши врачи, массажисты, даже обучение. Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков. А что касается второго вопроса, то ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков, и наша самоотверженность в игре будет не менее важна, а также фактор удачи.

Я еще не смотрел матч сборной до 21 года, но выводы сделаю после просмотра. Однако должен отметить, что в Премьер-лиге Армении пока нет достойных игроков, которых я еще не пригласил. Что касается молодежи, то я всегда призываю их не бояться и пробовать свои силы в зарубежных клубах, а не оставаться здесь», — отметил Петраков на пресс-конференции.

Матч Армения — Хорватия состоится 11 сентября и начнется в 19:00 мск.