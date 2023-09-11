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    Петраков: Наша самоотверженность в игре будет важна, а также фактор удачи

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Армении
    Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался о предстоящем матче с Хорватией в рамках отборочного этапа Евро-2024.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    «Мы работаем над реабилитацией, на это направлены все наши врачи, массажисты, даже обучение. Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков. А что касается второго вопроса, то ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков, и наша самоотверженность в игре будет не менее важна, а также фактор удачи.

    Я еще не смотрел матч сборной до 21 года, но выводы сделаю после просмотра. Однако должен отметить, что в Премьер-лиге Армении пока нет достойных игроков, которых я еще не пригласил. Что касается молодежи, то я всегда призываю их не бояться и пробовать свои силы в зарубежных клубах, а не оставаться здесь», — отметил Петраков на пресс-конференции.

    Матч Армения — Хорватия состоится 11 сентября и начнется в 19:00 мск.

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