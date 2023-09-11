Гаттузо может заменить Блана на посту главного тренера «Лиона»

в ближайшее время может объявить об увольнениис поста главного тренера.

«Лион» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

По информации Foot Mercato, руководство «Лиона» рассматривает возможность назначения Дженнаро Гаттузо.

По данным источника, итальянский специалист готов возглавить французский клуб.

Гаттузо находится без работы с января этого года, когда его уволили из «Валенсии». До этого он тренировал «Наполи» и «Милан».

Ранее «Лион» пытался договориться с Грэмом Поттером, но экс-тренер «Челси» ответил отказом.