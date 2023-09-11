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    Гаттузо может заменить Блана на посту главного тренера «Лиона»

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    «Лион» в ближайшее время может объявить об увольнении Лорана Блана с поста главного тренера.

    Дженнаро Гаттузо
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    Дженнаро Гаттузо

    «Лион» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    По информации Foot Mercato, руководство «Лиона» рассматривает возможность назначения Дженнаро Гаттузо.

    По данным источника, итальянский специалист готов возглавить французский клуб.

    Гаттузо находится без работы с января этого года, когда его уволили из «Валенсии». До этого он тренировал «Наполи» и «Милан».

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