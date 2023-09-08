Агент: «Аталанта» не хочет продавать Миранчука

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты», заявил, что клуб из Бергамо не планирует расставаться с российским футболистом.

«Будущее Миранчука вполне понятно — он в "Аталанте", которая стремится за кубками.

Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для "Аталанты" это важный игрок, которого они не хотят никому продавать.

Он полностью готов и работает с "Аталантой". Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» планирует включить Миранчука в заявку на Лигу Европы.

В прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино», забив четыре гола и сделав пять результативных передач в 29-ти матчах Серии А.