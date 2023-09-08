Агент: «Аталанта» не хочет продавать Миранчука

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Будущее Миранчука вполне понятно — он в "Аталанте", которая стремится за кубками.
Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для "Аталанты" это важный игрок, которого они не хотят никому продавать.
Он полностью готов и работает с "Аталантой". Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно», — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» планирует включить Миранчука в заявку на Лигу Европы.
В прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино», забив четыре гола и сделав пять результативных передач в 29-ти матчах Серии А.