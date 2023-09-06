«Аталанта» планирует включить Миранчука в заявку на Лигу Европы

Полузащитникбудет включен в заявкуна матчи группового этапа Лиги Европы, сообщает Tutto Atalanta.

Клуб из Бергамо не планирует расставаться с российским футболистом, несмотря на различные слухи в СМИ.

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассчитывает на Алексея в связи с уходом из команды колумбийского нападающего Дувана Сапаты.

В прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино», забив четыре гола и сделав пять результативных передач в 29-ти матчах Серии А.

«Аталанта» сыграет на групповом этапе Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом».