«Аталанта» планирует включить Миранчука в заявку на Лигу Европы

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Клуб из Бергамо не планирует расставаться с российским футболистом, несмотря на различные слухи в СМИ.
Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассчитывает на Алексея в связи с уходом из команды колумбийского нападающего Дувана Сапаты.
В прошедшем сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино», забив четыре гола и сделав пять результативных передач в 29-ти матчах Серии А.
«Аталанта» сыграет на групповом этапе Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом».