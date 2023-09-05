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    Семин: Миранчук не подходит под стиль Гасперини

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    Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о положении атакующего полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

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    «Ему нужно работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Но он не подходит под стиль Гасперини. Вот и все», — передает слова специалиста издание «Известия».

    27-летний россиянин пропустил первые три тура чемпионата Италии из-за травмы спины, и лишь накануне клуб внес его в заявку на сезон-2023/24.

    Прошлый сезон хавбек провёл на правах аренды в «Торино», в составе которого отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами в 31 матче. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает следующим летом.

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