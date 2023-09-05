Семин: Миранчук не подходит под стиль Гасперини

Бывший главный тренер московского «Локомотива»высказался о положении атакующего полузащитникав «Аталанте».

«Ему нужно работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Но он не подходит под стиль Гасперини. Вот и все», — передает слова специалиста издание «Известия».

27-летний россиянин пропустил первые три тура чемпионата Италии из-за травмы спины, и лишь накануне клуб внес его в заявку на сезон-2023/24.

Прошлый сезон хавбек провёл на правах аренды в «Торино», в составе которого отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами в 31 матче. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает следующим летом.