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    Гол Фернандеша принес Португалии победу над Словакией

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    Завершились поединки пятого тура группового этапа квалификации Евро-2024 в группе J.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    В одном из них сборная Португалии на выезде обыграла Словакию со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил один забитый мяч, автором которого стал Бруну Фернандеш с передачи Бернарду Силвы.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Словакия — Португалия 0:1
    Гол: 0:1 Бруну Фернандеш (43') Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Денис Вавро, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Юрай Куцка (Ласло Бенеш, 75'), Станислав Лоботка (Патрик Грошовски, 83'), Ондрей Дуда, Иван Шранц (Томаш Суслов, 63'), Роберт Поливка (Роберт Боженик, 63'), Лукаш Гараслин (Давид Дюриш, 83') Португалия: Рафаэл Леау (Педру Нету, 62'), Криштиану Роналду, Витор Феррейра (Отавио, 63'), Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Бернарду Силва, Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 62'), Антониу Силва, Рубен Диаш, Диогу Далот, Диогу Кошта Предупреждения: Иван Шранц (35'), Ондрей Дуда (53'), Криштиану Роналду (62')

    Все прогнозы на Евро-2024

    В параллельном матче сборная Люксембурга обыграла Исландию со счетом 3:1. На голы Максима Шано, Боржеса Саншеса и Даниеля Синани гости ответили точным ударом Хакона-Арнара Харальдссона.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Люксембург — Исландия 3:1
    Голы: 1:0 Максим Шано (пенальти) (9'), 2:0 Ивандро Боргес Санчес (70'), 2:1 Хакон-Арнар Харальдссон (88'), 3:1 Данель Синани (89') Люксембург: Антони Морис, Марвин Мартинс (Флориан Бонерт, 64'), Энес Махмутович (Ларс Жерсон, 64'), Максим Шано, Мика Пинту, Данель Синани, Кристофер Мартинс, Матиас Олесен (Лоран Жанс, 64'), Леандро Мартинс, Алессио Курчи (Венсан Тиль, 81'), Ивандро Боргес Санчес (Aiman Dardari, 90') Исландия: Хакон-Арнар Харальдссон, Альфред Финнбогасон (Микаэль Андерсон, 79'), Йоун Дагур Торстейнссон (Исак-Бергманн Йоуханнессон, 79'), Йоханн Гудмундссон, Арнор Траустасон, Сайвар-Атиль Магнуссон (Орри Оускарссон, 46'), Kolbeinn Birgir Finnsson, Хёрдур Магнуссон, Виктор Паульссон, Вальгейр Люнддаль Фридрикссон, Рунар Рунарссон Предупреждения: Энес Махмутович (13'), Кристофер Мартинс (15'), Хёрдур Магнуссон (39'), Хакон-Арнар Харальдссон (57'), Хёрдур Магнуссон (73'), Исак-Бергманн Йоуханнессон (85')

    В еще одной игре Босния и Герцеговина в родных стенах взяла верх над Лихтенштейном со счетом 2:1. На гол Эдина Джеко и автогол Симона Лючингера гости ответили точным ударом Сандро Вольфингера.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Босния и Герцеговина — Лихтенштейн 2:1
    Голы: 1:0 Эдин Джеко (3'), 2:0 Симон Люхингер (автогол) (18'), 2:1 Сандро Вольфингер (21') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Хрвое Миличевич, Деннис Хаджикадунич, Зеад Колашинац, Амар Дедич, Adi Nalic (Беньямин Тахирович, 63'), Миралем Пьянич (Амир Хаджиахметович, 77'), Раде Крунич (Саид Хамулич, 90'), Эрмедин Демирович (Кенан Кодро, 90'), Неманья Бильбия (Юсуф Газибегович, 77'), Эдин Джеко Лихтенштейн: Ферхат Саглам (Fabio Luque Notaro, 73'), Деннис Саланович (Жюльен Хаслер, 84'), Макс Гопель, Арон Зеле, Сандро Визер (Ливио Мейер, 69'), Симон Люхингер (Андрин Нетцер, 84'), Сандро Вольфингер (Фабио Вольфингер, 84'), Андреас Малин, Ларс Трабер, Никлас Бек, Беньямин Бюхель Предупреждения: Зеад Колашинац (57'), Раде Крунич (60'), Ларс Трабер (66'), Андреас Малин (74'), Симон Люхингер (76')

    Португалия лидирует в таблице своей группы, набрав 15 очков. На втором месте Словакия с 10 пунктами. Люксембург находится на третьей строчке (10 баллов).

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