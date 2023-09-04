«Родина» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

Дмитрий Парфенов (тренер «Родины») Фото: globallookpress.com
В составе победителей мячи забили Иван Тимошенко и Амур Калмыков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — Торпедо 2:0
Голы: 1:0 Иван Тимошенко (3'), 2:0 Амур Калмыков (78') Родина: Алексей Городовой, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Александр Клещенко, Митя Крижан, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Иван Енин, Георгий Гонгадзе, Никита Калугин, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Евгений Шляков, Usanov A., Роман Юзепчук Предупреждения: Usanov A. (29'), Даниил Шамкин (86'), Йорди Рейна (90+4')
«Родина» с 12 очками поднялась на шестое место в Первой лиге. «Торпедо» с 11 баллами занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.