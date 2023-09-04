АПЛ. В погоне за лидером

Чемпион Англии «Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате. Угнаться за «горожанами» пытаются сразу 4 клуба: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Арсенал».

Изменения в турнирной таблице

В верхней части турнирной таблице — без изменений. Топ-6 команд остались на прежних позициях после матчей 4-го тура.

На 7-е место в АПЛ поднялся «Кристал Пэлас», «стекольщики» улучшили своё положение на 4 позиции. На одну строчку вверх поднялся «Брентфорд» (8 место).

+ 5 строчек для «Ноттингема Фореста», который также добился положительного результата. После 4-го тура клуб поднялся на 9 место.

Календарь и таблица АПЛ

Вниз по турнирной таблице опустились «Астон Вилла» (с 7-го на 10-е), «Манчестер Юнайтед» (с 8-го на 11-е), «Челси» (с 10-го на 12-е), «Фулхэм» (с 12-го на 13-е), «Ньюкасл» (с 13-го на 14-е).

В зоне вылета тоже произошли изменения. «Эвертон» (18 место) обошел в турнирной таблице «Бернли» (20 место).

Топ-5

«Манчестер Сити» — лидер чемпионата Англии: в четырех матчах команда одержала четыре победы. Были успешные игры против «Бернли» (3:0), «Ньюкасла» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В рамках минувшего игрового дня «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» (5:1). В составе «горожан» голами отметились Хулиан Альварес и Натан Аке. Лидер команды Эрлинг Холанн оформил хет-трик.

Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

На втором месте идет «Тоттенхэм», у «шпор» — 10 набранных очков. Лондонский клуб переиграл на выезде «Бернли» (5:2). В составе победителей хет-трик на счету Сон Хын Мина. По голу также отметились Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон.

Третья строчка у «Ливерпуля» и все те же 10 баллов. «Мерсисайдцы» добились крупной победы над «Астон Виллой» (3:0). Ключевую роль в поединке сыграли Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, был и автогол в исполнении Кэш Мэтти.

По 10 пунктов также аккумулировали «Вест Хэм» и «Арсенал». «Молотобойцы» выиграла у «Лутона» (2:1), а «пушкари» добились победы над МЮ (3:1).

Фиаско МЮ и «Челси»

«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1). Счет на 27-й минуте открыл Маркус Рашфорд и вывел «красных дьяволов» вперёд. Тут же ответный гол за «Арсенал» забил Мартин Эдегор.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Ничья держалась вплоть до 96-й минуты поединка, пока Деклан Райс не вывел лондонский клуб вперёд, а Габриэль Жезус не установил окончательный счет на 11-й добавленной минуте.

После 4 туров «Ман Юнайтед» занимает 11 место в таблице с 6 набранными очками. Строчкой ниже «Челси», у которого всего 4 пунтка.

«Аристократы» проиграли в минувшем туре, лондоноский клуб уступил «Ноттингем Форесту» (0:1).

Тур № 5

Следующий тур в АПЛ пройдет с 16-го по 18-е сентября.

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет на вызде против прямого конкурента в битве за лидерство — «Вест Хэма». Игра запланирована на субботу, 16 сентября.

У «Ливерпуля» будет выездная встреча к «Вулверхэмптону», «Тоттенхэм» примет «Шеффилд Юнайтед». Все это в субботу.

Все прогнозы на АПЛ

В воскресенье, 17 сентября в игру вступит вице-чемпион: «Арсенал» отправится в гости к «Эвертону».