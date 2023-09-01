«Ноттингем Форест» подписал форварда «Челси»

Форвард лондонского «Челси»переходит в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны согласовали условия контракта 22-летнего англичанина. «Ноттингем» заплатит за игрока 10 миллионов евро, соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ожидается, что вскоре форвард пройдет медосмотр, после чего будет представлен, как игрок «лесников».

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Каллум Хадсон-Одои не играл. Прошлый сезон форвард провел в аренде в немецком «Байере», за который сыграл 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.