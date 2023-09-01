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    «Ноттингем Форест» подписал форварда «Челси»

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    Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои переходит в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

    Каллум Хадсон-Одои
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    Каллум Хадсон-Одои

    По данным источника, стороны согласовали условия контракта 22-летнего англичанина. «Ноттингем» заплатит за игрока 10 миллионов евро, соглашение рассчитано до лета 2027 года.

    Ожидается, что вскоре форвард пройдет медосмотр, после чего будет представлен, как игрок «лесников».

    В нынешнем сезоне в составе «Челси» Каллум Хадсон-Одои не играл. Прошлый сезон форвард провел в аренде в немецком «Байере», за который сыграл 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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