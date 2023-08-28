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    Щенников начал тренироваться с «Торпедо»

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    Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников в ближайшее время может стать игроком «Торпедо».

    Георгий Щенников
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    Георгий Щенников

    Футбольный агент Сергей Пушкин подтвердил, что 32-летний игрок начал тренироваться с «Торпедо». Ранее сообщалось, что «автозаводцы» предложили ему двухлетний контракт.

    «Георгий действительно тренируется с "Торпедо" и поддерживает там форму. Контракта с клубом у нас нет.

    Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», — приводит слова Пушкина «Спорт-Экспресс».

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    • Щенников находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с ЦСКА. Сообщалось, что он не планирует рассматривать предложения от иностранных клубов.

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