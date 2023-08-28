Щенников начал тренироваться с «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКАв ближайшее время может стать игроком

Футбольный агент Сергей Пушкин подтвердил, что 32-летний игрок начал тренироваться с «Торпедо». Ранее сообщалось, что «автозаводцы» предложили ему двухлетний контракт.

«Георгий действительно тренируется с "Торпедо" и поддерживает там форму. Контракта с клубом у нас нет.

Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», — приводит слова Пушкина «Спорт-Экспресс».

Щенников находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с ЦСКА. Сообщалось, что он не планирует рассматривать предложения от иностранных клубов.