Клотет заявил, что хотел бы купить Роберто Карлоса в «Торпедо»

Главный тренер московскогооценил нескольких игроков в своем составе.

«Как оценю игру белорусов в моей команде? Юзепчук может сыграть и слева, и справа в защите. Они оба обладают хорошими навыками. Мы очень рады, что они играют за нас.

Юзепчук больше времени в команде, он лучше адаптировался, чем Шевченко. Один из моих знакомых сказал, что в Беларуси есть очень много талантливых футболистов. Мы присмотрелись к Шевченко.

Он агрессивно играет, он мастеровитый. Конечно, я бы хотел купить Роберто Карлоса, но он уже закончил карьеру, к сожалению», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

Напомним, что 21 августа «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» (2:1) в матче Первой лиги.