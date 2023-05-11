Агент: Щенников не планирует уезжать из России

Агент защитника московскоговысказался о будущем игрока

«Давайте дождемся окончания сезона. Межсезонье — это такое дело, когда мы в короткое время должны определиться с клубом, выбрать для себя самый оптимальный вариант продолжения карьеры. Безусловно, это будет нелегко, когда ты всю свою сознательную жизнь посвятил одному клубу, одной команде.

Конечно, будем варианты в РПЛ смотреть. Из России уезжать на данный момент Щенников не планирует. Посмотрим, какие будут варианты и предложения. Естественно, будем определяться в самом конце сезона, потому что будут корректировки относительно тренерского штаба разных команд. Там уже будем общаться, обсуждать, анализировать», — приводит слова Щенникова РИА Новости.

32-летний Щенников является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.