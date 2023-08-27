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    Официально: Кудус стал игроком «Вест Хэма»

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    Нападающий Мохаммед Кудус подписал контракт с «Вест Хэмом». Об этом сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

    Мохаммед Кудус на презентации после подписания контракта с «Вест Хэмом»
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    Мохаммед Кудус на презентации после подписания контракта с «Вест Хэмом»

    Стало известно, что форвард подписал соглашение с английским клубом до лета 2028 года. Кудус будет выступать под 14-м номером.

    «Я с детства мечтал играть в такой лиге. Мечтал об этом моменте и очень счастлив оказаться здесь. Но на этом всё не заканчивается — я хочу двигаться ещё дальше.

    Изо всех сил стараюсь развлекать болельщиков, так как считаю, что именно в этом и заключается суть футбола. Я здесь только для того, чтобы делать всё возможное и помогать команде. Я действительно счастлив быть здесь и буду бороться за эмблему. Не могу дождаться начала работы», — приводит слова Кудуса пресс-служба клуба.

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