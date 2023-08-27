Официально: Кудус стал игроком «Вест Хэма»

Нападающийподписал контракт с. Об этом сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

Стало известно, что форвард подписал соглашение с английским клубом до лета 2028 года. Кудус будет выступать под 14-м номером.

«Я с детства мечтал играть в такой лиге. Мечтал об этом моменте и очень счастлив оказаться здесь. Но на этом всё не заканчивается — я хочу двигаться ещё дальше.

Изо всех сил стараюсь развлекать болельщиков, так как считаю, что именно в этом и заключается суть футбола. Я здесь только для того, чтобы делать всё возможное и помогать команде. Я действительно счастлив быть здесь и буду бороться за эмблему. Не могу дождаться начала работы», — приводит слова Кудуса пресс-служба клуба.

После 3-х туров «Вест Хэм» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе.