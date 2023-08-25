Тренер «Аль-Иттихада» опроверг слухи о конфликте с Бензема

Главный тренер «Аль-Иттихада»прокомментировал информацию о том, что у него случился конфликт с

По данным некоторых СМИ, разногласия между португальским специалистом и французским нападающим связаны с игровым стилем команды. Бензема, как утверждают источники, не вписывается в тактическую схему Санту.

«Я читал в прессе, что мои отношения с Каримом Бензема испортились. Все, кто меня знают, подтвердят: это абсурд.

У меня хорошие отношения со всеми игроками, мы рады, что Карим с нами», — приводит слова экс-тренера «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» RMC Sport.

Напомним, сообщалось, что «Аль-Иттихад» может подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.