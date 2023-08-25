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    Тренер «Аль-Иттихада» опроверг слухи о конфликте с Бензема

    Футбол Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига
    Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал информацию о том, что у него случился конфликт с Каримом Бензема.

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    По данным некоторых СМИ, разногласия между португальским специалистом и французским нападающим связаны с игровым стилем команды. Бензема, как утверждают источники, не вписывается в тактическую схему Санту.

    «Я читал в прессе, что мои отношения с Каримом Бензема испортились. Все, кто меня знают, подтвердят: это абсурд.

    У меня хорошие отношения со всеми игроками, мы рады, что Карим с нами», — приводит слова экс-тренера «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» RMC Sport.

    Напомним, сообщалось, что «Аль-Иттихад» может подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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