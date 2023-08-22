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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 11:04
    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии
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    Стало известно, почему Ярошик ушел из «Оренбурга»

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    Журналист Иван Карпов сообщил, что стало одной из причин ухода Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    По данным источника, дело не только в результатах «Оренбурга», который набрал одно очко в пяти турах чемпионата России.

    На днях дочь Ярошика Николь, которой 4 сентября исполнится год, упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживает с семьей.

    У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.

    Жизни Николь ничего не угрожает, ее перевели в палату общего режима. Тем не менее Ярошик подавлен и в скором времени уедет в Чехию, где его дочь продолжит лечение.

    Напомним, новым главным тренером «Оренбурга» стал Давид Деограсия Маркез.

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