Стало известно, почему Ярошик ушел из «Оренбурга»

Иржи Ярошик Фото: globallookpress.com
По данным источника, дело не только в результатах «Оренбурга», который набрал одно очко в пяти турах чемпионата России.
На днях дочь Ярошика Николь, которой 4 сентября исполнится год, упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживает с семьей.
У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.
Жизни Николь ничего не угрожает, ее перевели в палату общего режима. Тем не менее Ярошик подавлен и в скором времени уедет в Чехию, где его дочь продолжит лечение.
Напомним, новым главным тренером «Оренбурга» стал Давид Деограсия Маркез.