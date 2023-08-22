Стало известно, почему Ярошик ушел из «Оренбурга»

Журналист Иван Карпов сообщил , что стало одной из причин уходас поста главного тренера

По данным источника, дело не только в результатах «Оренбурга», который набрал одно очко в пяти турах чемпионата России.

На днях дочь Ярошика Николь, которой 4 сентября исполнится год, упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге, где тренер проживает с семьей.

У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.

Жизни Николь ничего не угрожает, ее перевели в палату общего режима. Тем не менее Ярошик подавлен и в скором времени уедет в Чехию, где его дочь продолжит лечение.

Напомним, новым главным тренером «Оренбурга» стал Давид Деограсия Маркез.