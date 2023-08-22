«Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии

подтвердил информацию об уходес поста главного тренера команды.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Давид Деограсия Маркез Фото: dynamo-brest.by

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — говорится в заявлении уральского клуба.

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Давид Деограсия Маркез.

Маркез — испанский специалист с тренерской лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров, в которых набрал одно очко.

Ярошик возглавил «Оренбург» перед началом сезона, заменив на этом посту Марцела Личку.