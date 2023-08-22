ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 11:04
    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии
    Все новости спорта

    «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Оренбург РПЛ Футбол России
    «Оренбург» подтвердил информацию об уходе Иржи Ярошика с поста главного тренера команды.

    Давид Деограсия Маркез
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Деограсия Маркез

    «Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — говорится в заявлении уральского клуба.

    Новым главным тренером «Оренбурга» стал Давид Деограсия Маркез.

    Маркез — испанский специалист с тренерской лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.

    «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров, в которых набрал одно очко.

    Ярошик возглавил «Оренбург» перед началом сезона, заменив на этом посту Марцела Личку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рейнджерс» победную поступь ПСВ?
  • «Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Команду Роналду ждет успех?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
  • «Ракув» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бонзи — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ботафого — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры