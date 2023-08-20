ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 08:21
    • Шон О’Мэлли новый чемпион UFC в легчайшем весе
  • 07:17
    • Лионель Месси — самый титулованный футболист в истории
  • 07:00
    • Месси выиграл свой первый трофей в США
  • 00:11
    • ПСЖ вновь сыграл вничью, Мбаппе забил дебютный гол в этом сезоне
  • 23:57
    • «Манчестер Сити» минимально обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Анчелотти: Беллингем хорошо освоился в «Реале»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Альмерия
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Альмерии» (3:1).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Они поймали нас своей первой контратакой, она была почти идеальной. Мы могли бы справиться с этим лучше, но иногда нужно отдать должное их мастерству, это был фантастическая атака, и они забили гол. Мы не теряли контроль и постепенно входили в игру.

    У нас было много моментов, мы очень хорошо передвигались. У нас большое разнообразие, и это помогает нам создавать моменты. Лунин играл очень хорошо, как и в Бильбао. Мы доверяем ему и Кепе.

    Беллингем хорошо освоился благодаря своей зрелости и характеру, а также тому факту, что он провел в Германии последние три года. Эти элементы действительно помогли ему хорошо адаптироваться в ла лиге и к нашему стилю. Он в отличной форме», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

    В следующем матче «Реал» встретится 25 августа с «Сельтой», а «Альмерия» сыграет 26 августа с «Кадисом».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, 20-летний Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера полузащитника составила 103 миллиона евро. Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить скромный «Кадис»?
  • «Барселона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будет ли первая победа «Челси» в сезоне?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монако — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры