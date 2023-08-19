«Альмерия» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийобыграл на чужом поле(3:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

Единственный гол «Альмерия» забила еще на 3-й минуте встречи. Полузащитник хозяев Серхио Аррибас выиграл борьбу на 2-м этаже и вогнал мяч в ворота.

Дальше забивал только «Реал». Сначала дубль оформил полузащитник команды Джуд Беллингем. В первом голе англичанин получил мяч после отскока и вогнал его в правый нижний угол ворот — 1:1. Это случилось на 19-й минуте встречи.

Уже на 60-й минуте все тот же Беллингем показал мастерство игры головой, попав точно в правый угол ворот — 2:1.

Точку в этом матче поставил форвард «Реала» Винисиус на 73-й минуте. И снова Беллингем отдал точную передачу на бразильца, а тот не промахнулся забил 3-й гол своей команды.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Реал Мадрид 1:3 Голы: 1:0 Серхио Аррибас (3'), 1:1 Джуд Беллингхэм (19'), 1:2 Джуд Беллингхэм (60'), 1:3 Винисиус Жуниор (73') Альмерия: Луиш Максимиану, Marc Pubill Pages (Алехандро Посо, 69'), Эдгар Гонсалес, Чуми, Серхио Акьем, Лукас Робертоне (Гонсало Мелеро, 70'), Иддрису Баба (Лазаро Винисиус Маркес, 90'), Серхио Аррибас (Арнау Пучмаль, 90'), Ларджи Рамазани (Ибраима Коне, 61'), Адриан Эмбарба, Луис Суарес Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Браим Диас, 90'), Родриго (Лука Модрич, 72'), Федерико Вальверде (Лукас Васкес, 90'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 72'), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм (Хоселу, 81'), Франсиско Гарсия, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Андрей Лунин Предупреждение: Juan Brandariz (59')

В следующем матче «Реал» встретится 25 августа с «Сельтой», а «Альмерия» сыграет 26 августа с «Кадисом».