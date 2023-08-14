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    «Алания» всухую обыграла «Торпедо» в матче Первой лиги

    «Алания» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Алания» одержала победу над «Торпедо» (2:0) в матче 5-го тура российской Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Первый гол хозяева забили на 33-й минуте встречи. Отличился форвард «Алании» Николай Гиоргобиани.

    Нападающему хозяев Исламу Машукову на 51-й минуте встречи удалось удвоить преимущество своей команды. Матч так и закончился — 2:0 в пользу «Алании».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Торпедо 2:0
    Голы: 1:0 Николай Гиоргобиани (33'), 2:0 Ислам Машуков (51') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Gurtsiev B., Алан Хабалов, Ислам Машуков, Степан Мельников, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Ибрагим Цаллагов Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Cherviakov R., Марио Чурич, Георгий Гонгадзе, Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Александр Орехов, Артём Самсонов, Евгений Шляков Предупреждения: Cherviakov R. (22'), Алан Багаев (56'), Сергей Бородин (58'), Никита Калугин (64'), Игорь Горбунов (84'), Даниил Шамкин (90+2'), (90+6')

    После этого матча «Алания» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе. «Торпедо» — на 8-й строчке (7).

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