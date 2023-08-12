«Бавария» — «Лейпциг»: счет матча 0:3, обзор голов

обыграл(3:0) в матче за Суперкубок Германии.

Номинальные гости забили 1-й гол уже на 3-й минуте. Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо получил мяч после отскока в штрафной и совершил сильный удар в нижний правый угол ворот — 1:0.

В концовке 1-го тайма, на 44-й минуте Дани Ольмо сделал дубль. На сей раз полузащитник отличился индивидуальными действиями, в одиночку пройдя до штрафной. Ольмо нанес удар прямо по центру ворот, без шансов для голкипера соперника — 2:0.

Уже на 68-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Баварии». Все тот же Ольмо встал рядом с мячом, разогнался и сделал хет-трик, обеспечив своей команде победу.

Футбол. Германия. Суперкубок Бавария — РБ Лейпциг 0:3 Голы: 0:1 Даниэль Ольмо (3'), 0:2 Даниэль Ольмо (44'), 0:3 Даниэль Ольмо (пенальти) (68') Бавария: Свен Ульрайх, Бенжамен Павар (Нуссайр Мазрауи, 46'), Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт (Ким Мин Джэ, 46'), Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер (Кингсли Коман, 46'), Йозуа Киммих (Леон Горецка, 78'), Лерой Зане, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Матис Тель (Гарри Кейн, 64') РБ Лейпциг: Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 64'), Тимо Вернер (Беньямин Шешко, 64'), Даниэль Ольмо (Фабиу Карвалью, 78'), Ксави Симонс (Эмиль Форсберг, 78'), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Давид Раум, Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс (Лукас Клостерман, 85'), Янис Бласвих Предупреждения: Бенжамен Павар (14'), Деотшанкюль Юпамекано (34'), Даниэль Ольмо (71')

«Лейпциг» стал обладателем Суперкубка Германии. В следующем матче команда сыграет 19 августа с «Байером».