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    «Райо Вальекано» переиграл «Альмерию» в стартовом матче Примеры

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    В стартовом матче нового сезона чемпионата Испании «Райо Вальекано» на выезде переиграл «Альмерию» со счетом 2:0.

    «Райо Вальекано»
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    «Райо Вальекано»

    Оба мяча были забиты с пенальти. Авторами голов стали Иси Палазон и Рэнди Нтека.

    Футбол. Испания. Примера
    Альмерия — Райо Вальекано 0:2
    Голы: 0:1 Иси Паласон (пенальти) (20'), 0:2 Ранди Нтекья (пенальти) (28') Альмерия: Diego Marino, Pozo, Эдгар Гонсалес, Срджян Бабич, Серхио Акьем, Иддрису Баба (Гонсало Мелеро, 78'), Лукас Робертоне (Дион Лопи, 78'), Лазаро Винисиус Маркес (Серхио Аррибас, 46'), Ларджи Рамазани (Марко Милованович, 83'), Адриан Эмбарба, Луис Суарес Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Радамель Фалькао, 82'), Альваро Гарсия (Пеп Чаварриа, 86'), Оскар Трехо (Сальва Санчес, 63'), Иси Паласон, Оскар Валентин (Диего Мендес, 86'), Унаи Лопес (Пате Сисс, 46'), Альфонсо Эспино, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Унаи Лопес (40'), Альваро Гарсия (51'), Ларджи Рамазани (65'), Оскар Валентин (65')

    Таким образом, «Райо Вальекано» добыл первые три очка.

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